Deense bondscoach: ‘Christian kan fans vanuit het ziekenhuis horen’

De spelers van Denemarken keren donderdag voor het eerst terug naar de plek des onheils. „We trainen er niet van te voren, maar elke speler krijgt de gelegenheid om vooraf even naar het stadion te gaan, zodat hij kan weer een beetje kan wennen aan de omstandigheden”, zegt Hjulmand. „Het wordt een hele emotionele avond en het is aan ons om daar mee om te gaan. Wij moeten er klaar voor zijn. Stap voor stap proberen we terug te keren naar het oude normaal. En ik het gevoel dat we op de goede weg zijn. Onze teamspirit is geweldig.”

Hjulmand wil er niets van weten dat het collectief van de Denen door het verdriet misschien nu wel sterker is geworden, zoals een Belgische journalist suggereerde. „Christian is onze nummer één speler. Hij is de ziel van onze ploeg. Zonder hem kunnen we nooit beter zijn. Maar dat neemt niet weg dat we nog steeds heel geweldige spelers hebben. We gaan donderdagavond vechten met alles wat we in ons hebben. We zullen terugkeren naar onze eigen identiteit. En als dat allemaal lukt, moet België heel erg goed zijn om van ons te kunnen winnen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we heel ver kunnen komen op dit toernooi.”