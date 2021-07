Deense EK-selectie krijgt warm onthaal bij thuiskomst: ‘Nu moet ik toch weer huilen’

,,Het was een emotionele achtbaan en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", sprak aanvoerder Simon Kjaer. ,,Nu we thuiskomen kan het tot ons doordringen wat er allemaal is gebeurd. Het is moeilijk om te beschrijven wat we allemaal hebben meegemaakt, maar ik denk dat we er nu een dikke streep onder kunnen zetten. Ik heb gisteren ook nog met Christian gesproken en hij was erg teleurgesteld over het resultaat. Hij geniet van zijn tijd met zijn gezin nu.”



Naast teleurstelling heerste er dan ook vooral trots bij Denemarken: ,,De toekomst is rooskleurig voor ons. We hebben veel honger. Het is een krankzinnig mooie groep die we hier hebben. Dat hebben we al vaker besproken, maar nu hebben we het ook bewezen. Nu zijn we geïrriteerd en teleurgesteld, maar vanaf nu gaan we door om iets te winnen. Daarnaast willen we Denemarken blijven inspireren en verenigen. We sluiten af met een applaus voor alle Denen", zo besloot Hjulmand.