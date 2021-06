Defibrillatorverbod in Italië: terugkeer bij Inter uitgesloten voor Eriksen

Noord-Macedonië buigt voor sterker Oekraïne in intens duel

17 juni Zonder veel moeite heeft Oekraïne zich in Boekarest gerevancheerd voor de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Oranje. De ploeg van bondscoach Andrei Sjevtsjenko was in een bij vlagen intens duel te sterk voor Noord-Macedonië (2-1), dat maandagavond de tegenstander van het Nederlands elftal is in de laatste groepswedstrijd.