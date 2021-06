Denzel Dumfries na nieuwe hoofdrol bij Oranje: ‘Dit lijkt op jongensdroom’

Wie voor het EK spelers van Oranje glansrollen zou toebedelen, was waarschijnlijk niet snel bij Dumfries uitgekomen. De wingback is vooralsnog de grote gids van het Nederlands elftal op het eerste eindtoernooi in zeven jaar.

Dumfries is de tweede verdediger die voor Oranje minimaal twee keer scoorde op een EK. De enige die dat ook lukte was Frank de Boer, nu bondscoach van Oranje. Alleen Memphis Depay en Ruud van Nistelrooy waren eerder trefzeker in hun eerste twee groepswedstrijden op een eindtoernooi. ,,Het belangrijkste is dat we drie punten hebben’', stak de matchwinner tegenover de NOS bescheiden van wal. ,,We gingen goed van start en hielden de focus. Op naar meer...’'

De sterke openingsfase was mede te danken aan Dumfries. Hij was er als de kippen bij toen David Alaba na tien minuten de bal te ver voor zich uitspeelde. De sterspeler van Oostenrijk, die na het EK transfervrij van Bayern München naar Real Madrid verkast, stond vervolgens bij de alerte Dumfries op de voet.

VAR

Arbiter Orel Grinfield zag er aanvankelijk weinig kwaad in, maar wees na interruptie van de VAR en een blik op het scherm alsnog naar de penaltystip. De strafschop werd feilloos in de hoek gedrukt door Memphis Depay. ,,Hij tikt de bal te ver voor zich uit, ik dekte door en volgens mij was het een terechte penalty’', blikt Dumfries terug.

Dat Oranje met het druk zetten de openingstreffer forceerde, was volgens aanvoerder Georginio Wijnaldum geen toeval. ,,Ik vond ons vandaag beter in het druk zetten. Daar hebben we ook kansen mee gecreëerd. De eerste goal, met de penalty die Denzel verdiende, valt er zelfs uit.’'

Hoewel de score anders doet vermoeden, was het lang geen perfecte wedstrijd van Oranje. De Oostenrijkers drukten de ploeg van Frank de Boer vaak terug. En als Nederland de bal veroverde, was het vaak slordig, vond ook Wijnaldum. ,,Het ging stroever. Korte passjes gingen fout. Daardoor gaat het heen en weer.’' En De Boer: ,,Ik heb in de rust ook gezegd: ‘we doen bijna alles goed, maar als we de bal weer hebben, zijn we ‘m in drie tellen weer kwijt’.’'

Grote kansen

Desalniettemin reeg zijn elftal de mogelijkheden aaneen. Oranje miste aan het eind van de eerste helft (twee keer Memphis Depay) en ook in de tweede helft (Georginio Wijnaldum en Matthijs de Ligt) tal van grote kansen. Dumfries nam Oranje daarin opnieuw bij de hand, door halverwege de tweede helft een passje van de net ingevallen Donyell Malen binnen te lopen en de supporters in de Johan Cruijff Arena opnieuw in extase te brengen. ,,Die hoefde ik na de goede ballen van Memphis en Donyell alleen nog maar binnen te tikken’', zei de doelpuntenmaker.

Zo is Oranje na twee groepsduels verzekerd van de eerste plaats in groep C, met Dumfries als voorlopige topscorer. Een jongensdroom? ,,Daar begint het wel op te lijken, hè’', stelde de verdediger, die bij PSV één van de spelers is die in aanmerking komt voor een transfer.

Dumfries kan zich in de achtste finale in Boedapest mogelijk verder in de kijker spelen. Eerst hoopt hij op succes met Oranje op het EK. ,,Je weet waar we voor gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het goed gaan doen.’'

Gemakzucht ligt wel op de loer, weet Wijnaldum uit ervaring. ,,Nu al de eerste plek, dat is sowieso luxe. Soms sluipt er dan wel verslapping in. Daar moeten we nu voor waken. Dat is de opdracht. Elkaar erbij houden. Als je er al bent, ben je sneller geneigd minder te doen. Maar wij hebben een team dat het ook moet hebben van ontzettend hard werken. Dus dat moeten we in de laatste groepswedstrijd ook doen.’’

