Denzel Dumfries: ‘Of ik nog energie heb? Het toernooi is net begonnen!’

Bondscoach Frank de Boer hoeft Denzel Dumfries niet te vragen of hij voldoende energie heeft voor de ontmoeting met Noord-Macedonië, de derde poulewedstrijd die nergens meer om gaat. ,,Of ik nog energie heb? Het toernooi is net begonnen. Ik heb nog energie genoeg. Natuurlijk. Waar ik het allemaal vandaan haal? Nou, gewoon uit mezelf. Ik heb altijd alles gegeven, het is een eer om voor Nederland te spelen dit toernooi.’'

Door Mikos Gouka



De rechtsback van Oranje maakt indruk dit EK. Tot tweemaal toe werd hij gekozen tot man van de wedstrijd en kreeg hij een beker van Heineken. ,,Ach, ik ben blij dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen. We zijn gewoon goed aan dit toernooi begonnen. Als team. En ik speel gewoon mijn eigen spel. In een ander systeem dan ik gewend was. Maar een systeem dat mij voordeel biedt, ik krijg alle ruimte om op te komen. Dat maakt dat ik me goed voel.’'

In Italië ging het deze week veel over Dumfries. Internazionale wil de speler van PSV ophalen. De kranten schreven over bitcoins in relatie tot Dumfries. Je had er destijds maar beter in kunnen investeren net als in Dumfries, want het levert straks absoluut iets op. Dumfries grinnikt. ,,Cody Gakpo heeft mij er weleens over verteld en toen heb ik er wat aangeschaft. Hoeveel weet ik niet. Maar het gaat nu minder met die dingen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dumfries vervolgt: ,,En met mij? Laten we hopen dat het niet zo is. De tegenstanders stellen zich in op Oranje, dat is duidelijk. Oekraïne met vier verdedigers, Oostenrijk deze week met vijf man achterop. En er zijn ook genoeg verbeterpunten. Ook voor mij persoonlijk. Daar ben ik mee bezig. Wat dan? Waar ik positie moet kiezen. Hoe ik mezelf meer tijd kan verschaffen, hoe ik meer voorzetten kan geven met een hoger rendement. Er is echt nog heel veel te verbeteren.’'

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dumfries kijkt met bewondering naar Ryan Gravenberch. Net als hij lid van de selectie van Oranje, maar een speler van 18 jaar die al jarenlang hoog staat aangeschreven in het Nederlandse voetbal. Toen Dumfries zijn leeftijd had, buffelde hij nog bij de amateurs van Barendrecht in de hoop ooit ergens een kans te krijgen als profvoetballer. ,,Toen ik 18 jaar was, zat ik er niet zo bij als Ryan Gravenberch nu hoor’', zegt Dumfries.

,,Ik was nog amateur en ik was puber. Ik ging gewoon naar school, trainde in de avonden en ik genoot gewoon van voetbal. Ik ben in al die jaren gegroeid als voetballer en als mens. Dat maakt dat ik nu hier in Zeist zit. Of dat geleidelijke weg ook een voordeel kan zijn? Zeer zeker, denk ik. Maar beide routes, dus ook die snelle van Ryan, hebben voordelen. Ik heb zelf altijd naar iets toegewerkt. Ik moest altijd omhoog kijken, daar wilde ik naar toe. Daar deed ik alles voor, stapje voor stapje. Dat gaf een drive en een bepaald verlangen. En steeds had ik weer een nieuwe doelstelling als ik weer iets had gehaald. De volgende doelstelling na het EK? Daar ben ik niet mee bezig, ik focus me volledig op dit EK.’'