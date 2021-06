Dit is waarom Goretzka een statement maakte richting Hongaarse fans

Tsjechië was in verleden kwelgeest van Oranje, maar zondag wacht jong team in leerproces

11:35 Oranje stuit in de achtste finale van het EK op Tsjechië. Een angstgegner in het verleden, maar al lang geen team meer van grote namen als Pavel Nedved of Petr Cech. Dit is een jong elftal, dat tijdens dit toernooi wil leren.