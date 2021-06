Dit is waarom Oranje vanavond in de Arena in het zwart aantreedt

De reden erachter is simpel: formeel speelt Oranje een uitwedstrijd en is Noord-Macedonië de thuisspelende ploeg. Daar hoort ook bij dat die ploeg dan in hun eigen thuistenue mag spelen. Daarvoor is gekozen omdat met een poule met vier landen het anders voorkomt dat één land nooit het thuisvoordeel heeft. Dit terwijl een Europees Kampioenschap in principe op neutraal terrein wordt gespeeld.



Daardoor zou een land bijvoorbeeld nooit in het vertrouwde thuistenue kunnen aantreden. Dat Oranje de uitspelende ploeg is, is op meer manier vanavond te zien. Zo zal er boven in beeld ook de afkorting van Noord-Macedonië eerst staan voor die van het Nederlands elftal.