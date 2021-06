Dit moet Oranje zien te vermijden tegen Oostenrijk

Oranje heeft vanavond tegen Oostenrijk een glasheldere missie: de groepswinst veiligstellen. Maar het grootste gevaar is dat het Nederlands elftal zich (weer) over de kop rent en vliegt. Verslaggever Sjoerd Mossou schetst vijf kwesties die Oranje vanavond per se dient te vermijden.

Frenkie de Jong met kramp

Na 75 minuten rennen, vliegen, dribbelen en duelleren kreeg Frenkie de Jong kramp tegen Oekraïne. Dat zegt alles over de vele kilometers die hij moest overbruggen, maar ook over dit ‘coronatoernooi’, zo kort op een al loodzwaar seizoen. De Jong speelde bijna alles bij zijn club Barcelona. Fysiek is hij top, zoals dat voor de meeste Oranje-spelers geldt maar er zijn grenzen. Ook daarom is het belangrijk om de onderlinge afstanden in het veld kleiner te maken dan tegen Oekraïne. Het laatste wat je wilt, is één van je belangrijkste spelers zien afhaken. In een ideaal geval sta je na een uur op 2-0 en kan De Boer gericht wisselen om zijn sleutelspelers fit te houden.

De handrem vergeten

Maar inderdaad, daar heb je het al: tegen Oekraïne bleek een 2-0 voorsprong geen zekerheid te bieden op de overwinning. Het Nederlands elftal verloor volkomen onnodig de grip, omdat het onvoldoende in staat bleek te consolideren. Dat wordt tegen Oostenrijk een belangrijke opdracht: meer doseren, meer controleren waar de wedstrijd dat toestaat. Ofwel: niet vergeten de handrem op tijd aan te trekken. Niet overdrijven, maar een beetje tijdrekken kan al efficiënt zijn in dat soort fases.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meegaan in het ‘gedraaf’ van Oostenrijk

Op één terrein zijn de Oostenrijkers vermoedelijk beter dan Oranje. Frank de Boer benoemde het woensdagmiddag al: Laufpensum, het Duitse woord voor ongebreideld loopvermogen. De ploeg van bondscoach Franco Foda heeft veel spelers uit de Red Bull-school, grondleggers van het Vollgas-fussball. Zaak voor Oranje wordt om daar niet in mee te gaan, ondanks de mogelijke verleiding daartoe in een 3-5-2 systeem. ,,We moeten zorgen dat we ons onder de druk uit voetballen’’, aldus De Boer. Een verzorgde opbouw en goed positiespel wordt cruciaal.

De spitsen op een eiland

Wout Weghorst kreeg met wat geluk de bal voor zijn voeten - en maakte overtuigend de 2-0 tegen Oekraïne. Maar in het aanvalsspel was de afstemming tussen de spitsen Weghorst, Memphis Depay en de rest van het team nog niet optimaal. Memphis speelde wat ongelukkig, Weghorst sleurde vooral, maar zaak wordt om de onderlinge afstanden kleiner te krijgen in het aanvalsspel. Te vaak stond het aanvalsduo op twee aparte eilandjes. De korte combinaties: balletje vasthouden, andere spits of een diepgaande middenvelder erbij, door snel te anticiperen. Dát willen we vaker zien tegen Oostenrijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rekenen

Het heeft weinig zin om al in scenario’s te gaan denken, of uitgebreid te gaan rekenen. Om op de meest gunstige manier in het toernooi te kunnen groeien, is winst op Oostenrijk domweg enorm waardevol. De groepswinst is dan al vrijwel zeker, waardoor je het zeer sterke Italië vermijdt in de achtste finale.



Je hebt maandag tegen Noord-Macedonië bovendien de luxe om spelers gedoseerd te sparen. Niet per se door meteen een B-ploeg op te stellen, wel door gericht te kijken naar de belastbaarheid van spelers. Ook biedt dat een ideale mogelijkheid om reserves die dicht tegen de basis aan zitten, zoals Donyell Malen, ritme te laten opdoen. In dit vreemde coronaseizoen is overbelasting een bedreiging, maar onderbelasting ook. ,,In dat opzicht is het echt prettig dat we vijf wissels hebben’’, aldus De Boer. ,,Dat biedt veel meer mogelijkheden binnen een wedstrijd, juist als het gaat om de fitheid van spelers.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.