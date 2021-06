Dolberg over ‘onwerkelijke’ avond in Johan Cruijff Arena: ‘Hier startte alles voor mij’

,,Dit is een heel speciale plek voor mij. Het was een dag voor de wedstrijd al bijzonder om weer in Amsterdam te komen. Deze stad betekent veel voor me”, zei de 23-jarige spits, die in 2015 werd aangetrokken door Ajax. Een jaar later maakte de Deen zijn debuut in de hoofdmacht. Dolberg vertrok in 2019 bij Ajax na 33 doelpunten in de Eredivisie en ging in Frankrijk voetballen bij Nice.