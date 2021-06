Duitse pers na nederlaag tegen Frankrijk: ‘Plannen Löw werkten niet’

De Duitse pers is somber gestemd na de 1-0 nederlaag tegen Frankrijk in de eerste groepswedstrijd van het EK in München. ,,Frankrijk heeft dinsdagavond de grenzen van de Duitse selectie duidelijk aangetoond”, zo schrijft het toonaangevende voetbaltijdschrift Kicker.

,,Tegen de volwassen en sereen ogende wereldkampioen Frankrijk toonde de compleet vernieuwde ploeg van bondscoach Joachim Löw veel wilskracht, maar voetbaltechnisch liet het te wensen over", zag Kicker.

Löw liet de Duitsers, mede ingegeven door de 6-0 nederlaag tegen Spanje in de Nations League, in een andere opstelling spelen dan voorheen. In plaats van vier verdedigers, stonden er tegen de Fransen drie centrale, met Robin Gosens en Joshua Kimmich als wingbacks.

Voor het toernooi haalde Löw de eerder afgeschreven Thomas Müller en Mats Hummels weer bij de selectie. De ervaren wereldkampioenen van 2014 stonden beiden in de basis. Hummels zorgde met een eigen doelpunt voor de enige treffer van de avond.

,,De grote vraag vanuit Duits oogpunt was: zouden de personele en tactische veranderingen van Löw meteen effect hebben en de lang ontbrekende defensieve stabiliteit creëren?", aldus Kicker. ,,Het antwoord was nee. Er was een gebrek aan coördinatie en automatismen.”

Quote Er was een klassenver­schil tussen Frankrijk en Duitsland Die Zeit

Oud-international Mehmet Scholl is namens boulevardblad Bild duidelijk: “Frankrijk is een maatje te groot voor ons. Toen ik vier jaar geleden kritisch was, werd ik uitgemaakt voor ‘nestvervuiler'. Maar het is voor mij nu gewoon niet goed genoeg.”

Het plan van de Duitse bondscoach Joachim Löw had niet het gewenste effect.

Ook de krant Die Zeit had gezien dat Frankrijk beter was. ,,Een gelijkspel leek dichtbij, maar was dat eigenlijk helemaal niet zo. Duitsland liep zich stuk op de perfect georganiseerde Franse ploeg. Er was een verschil in klasse.”

Duitsland verloor voor het eerst de eerste groepswedstrijd op een EK. In de twaalf eerdere gevallen werd zeven keer gewonnen en vijf keer gelijkgespeeld. Het enige land dat Europees kampioen werd na een nederlaag in de eerste groepswedstrijd? Nederland in 1988 (0-1 tegen Rusland).

Naast Duitsland en Frankrijk maken ook Portugal en Hongarije onderdeel uit van Groep F. De Portugezen wonnen hun eerste groepsduel met 3-0.

