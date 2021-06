Dumfries evenaart bondscoach en Van Nistelrooy, Gravenberch zorgt voor EK-record

Fraaie reeks Oranje

Door de overwinning op Oostenrijk bleef het Nederlands elftal voor de negende wedstrijd op rij ongeslagen op een eindronde. De laatste nederlaag dateert van 2012, toen de dramatisch verlopen groepsfase werd afgesloten met een 2-1 nederlaag tegen Portugal. Oranje mag met die vorm hopen op een succesvol EK: het laatste land met zo'n dergelijke reeks kroonde zich in 2016 tot Europees kampioen. De Portugezen bleven twaalf duels op rij ongeslagen.

Dumfries evenaart bondscoach

Volledig scherm Donyell Malen en Denzel Dumfries. © ANP Nee, van scorende verdedigers heeft Nederland het op een Europees kampioenschap nooit moeten hebben. Jarenlang voerde Frank de Boer het verdedigerstopscorersklassement op het EK aan met twee treffers. Na zijn 2-0 tegen de Oostenrijkers kwam ook Denzel Dumfries op twee doelpunten. De rechtsback van PSV heeft nog minstens twee duels om zijn bondscoach te overtreffen.

Starten als een komeet

Denzel Dumfries heeft tijdens zijn vuurdoop op een groot toernooi bepaald geen last van plankenkoorts. Na zijn winnende goal tegen Oekraïne (3-2) was het ook tegen Oostenrijk raak. Daarmee kwam hij in een fraai rijtje met twee topspitsen: ook Ruud van Nistelrooy (EK 2004) en Memphis Depay (WK 2014) waren in hun eerste twee duels op een eindronde trefzeker. De Rotterdammer is gedeeld lijstaanvoerder van de topscorerslijst.

Memphis kan zich meten met de top

Ook onder Frank de Boer lijkt Memphis Depay zich prima te voelen in de punt van de Oranje-aanval. Sinds de aanstelling van de bondscoach in oktober 2020 sloeg Memphis al acht keer toe. Alleen Romelu Lukaku (10) vond namens de Belgen vaker het net.

Leeftijdsverschil

Toen Maarten Stekelenburg in augustus 2002 zijn profdebuut maakte namens Ajax, was Ryan Gravenberch net drie maanden oud. De 38-jarige doelman zag zijn Ajax-ploeggenoot Gravenberch na rust binnen de lijnen komen voor Marten de Roon. Het verschil in leeftijd tussen de twee bedraagt negentien jaar en 32 dagen, een EK-record. Nooit was het gat tussen de jongste en oudste speler in een ploeg zo groot.

4.750 dagen

John Heitinga werd in de eredivisie verkozen tot speler van het jaar en Marco van Basten was bezig aan zijn laatste dagen als bondscoach van Oranje. Liefst 4.750 dagen geleden was het dat het Nederlands elftal zich plaatste voor de knock-outfase op een EK. In de groepsfase werd Roemenië met 2-0 verslagen. Daarna volgde de uitschakeling door Rusland, een horror-EK in 2012 en een zomer in eigen land: Nederland wist zich niet te plaatsen voor de editie in 2016.

