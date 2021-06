Dumfries komt nog vaak in Rhoon: ‘Denzel blijft netjes ‘u’ tegen me zeggen’

Op een brede straat, tussen de lichtgekleurde huizen zijn jonge kinderen met elkaar aan het voetballen. Boven hen hangt een lange rij met knaloranje vlaggetjes. Vlak naast ze springt één huis eruit. Het is niet alleen oranje versierd, er hangt ook een grote foto van Denzel Dumfries op de voordeur. Het is het huis waar de ouders van de rechtsback van het Nederlands elftal nog altijd wonen en waar hijzelf het grootste gedeelte van zijn jeugdjaren doorbracht.



Het huis staat in Rhoon, in een tamelijk nieuwe wijk aan de rand van Barendrecht. Het is een echte Vinex-wijk, zo omschrijven de buurtbewoners. Ruim, veilig, oerdegelijk en ideaal voor kinderen. ,,Vanuit het keukenraam kunnen de ouders zien wat er op straat gebeurt terwijl de kinderen lekker buitenspelen”, vertelt Esther Mouthaan. Ze woont er al zeventien jaar, zag Dumfries af en toe rondlopen, maar echt bekend met de familie is ze niet.