EK-finalist Southgate kreeg brief van Queen Elizabeth: ‘De sfeer is buitengewoon’

,,Het gaat erom dat we eerst ons normale niveau halen. Dat is de sleutel tot succes”, betoogde Southgate. ,,Veel ploegen presteren uitgerekend in een finale ondermaats. Je moet gewoon doen waar je goed in bent. Mijn spelers beseffen dat.” Als Engeland speelt zoals in de laatste EK-duels, waaronder een fraaie zege op aartsrivaal Duitsland in de achtste finales (2-0), komt het goed volgens Southgate. ,,We willen de beker thuisbrengen. We staan in de finale en we spelen om te winnen.”