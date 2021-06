EK-kanshebbers: Als papier zou swingen, is Frankrijk nu al kampioen

Wat zijn de kansen van Frankrijk?

Bij vrijwel iedere kenner waar ook in Europa staat de wereldkampioen en de verliezend EK-finalist van 2016 met stip bovenaan. Frankrijk is dé te kloppen ploeg. Daar hoef je verder geen ingewikkelde theorieën op los te laten. Je kijkt naar de selectie, je overziet elke linie en je denkt: wie o wie kan deze ploeg in hemelsnaam stoppen? Zeker nu Karim Benzema ook weer in genade is aangenomen. Frankrijk heeft alles: techniek, snelheid, fysiek, dynamiek, defensieve hardheid en scorend vermogen. Moeten we het nog over de kwaliteiten van N’Golo Kanté hebben? Of die van Kylian Mbappé of Antoine Griezmann? Een geweldenaar als Kingsley Coman is bij Frankrijk gewoon bankzitter. Maar misschien zijn al die loftuitingen ook wel een valkuil. Hoe hongerig zijn de Fransen eigenlijk nog na hun wereldtitel? En maakt Benzema de ploeg wel echt sterker of is het niet zo makkelijk om een vedette in te passen in een toch al winnend elftal? En: hoe zit het met de ego’s? Mbappé verliet mopperend het veld toen hij in de laatste oefenwedstrijd voor dit EK werd gewisseld. Het kwam hem op een openbare reprimande van bondscoach Didier Deschamps te staan.

Op welke spelers moeten we letten?

Frankrijk werd wereldkampioen met Olivier Giroud als spits en nu is daar opeens Karim Benzema voor in de plaats gekomen. Goed voor 279 goals in 559 duels voor Real Madrid. En voor 27 treffers in zijn vorige periode als international. Wat was er ook alweer met hem aan de hand? Benzema bracht in november 2015 een nacht door in een Franse politiecel, omdat hij ervan werd ploeggenoot Mathieu Valbuena te hebben gechanteerd met een sekstape. Deschamps gooide hem meteen uit de selectie en riep hem ruim vijf jaar niet op. Maar vlak voor dit EK streek de bondscoach met zijn hand over zijn hart. Het levert Frankrijk een droomvoorhoede op: Mbappé-Benzema, en daarachter nog Griezmann. Als papier zou swingen, is Frankrijk nu al kampioen.

Wat is de invloed van de bondscoach?

Wereldkampioen als speler en de beste van de wereld als bondscoach: ooit komt er een dag dat Didier Deschamps een groot standbeeld krijgt. Zo kan ik het ook, met al die topspelers, zullen velen denken. Maar zo eenvoudig is dat niet. Houd ze allemaal maar eens aan boord, die haantjes die bij hun clubs vaak allemaal de besten zijn, maar zich opeens moeten schikken in het algehele belang. Deschamps krijgt dat voor elkaar. Onverstoorbaar doet hij zijn ding. Hij laat de Fransen niet altijd even spectaculair voetballen, maar als hij over een maand weer de beste is, heeft hij wel alles gewonnen.

EK-historie

Frankrijk was de beste van Europa in 1984 en in 2000 in Nederland. De enige zilveren medaille deed pijn, want die werd vijf jaar geleden uitgereikt na een verloren finale in eigen land, tegen Portugal.

Vermoedelijke opstelling: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot, Griezmann; Benzema, Mbappé.