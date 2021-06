EK-kanshebbers: Portugal heeft in elke linie een speler van wereldklasse, maar hoe goed is het collectief?

Wat zijn de kansen voor Portugal?

Je zou het bijna vergeten, maar Portugal is de titelhouder. Als je die kampioensploeg van 2016, die het in de eindstrijd tegen Frankrijk ook nog eens grotendeels zonder Cristiano Ronaldo moest doen, afzet tegen het elftal van nu, dan is het klasseverschil enorm. In het voordeel van de huidige selectie, welteverstaan. Jarenlang was Portugal het eenmansbedrijf Ronaldo. Hij bepaalde, hij besliste, alles was op hem afgestemd. Maar de bv van de superster heeft er een paar flitsende filialen bij gekregen. Alsof het zo is getimed, nu Ronaldo na 175 interlands (!) op leeftijd begint te raken.



In elke linie schittert de klasse. Wat te denken van Ruben Dias, de centrale verdediger van Manchester City. Of neem Bruno Fernandes, de grote vedette op het middenveld van Manchester United. Bruno Silva van Manchester City? Ook niet slecht natuurlijk.



En dan hebben de Portugezen ook nog João Félix van Atlético Madrid. Portugal heeft de individuele kwaliteiten om het EK te winnen, maar hoe sterk is het collectief? Dat antwoord komt al snel als je in een poule zit met Duitsland en Frankrijk. Dat wordt smullen geblazen. Poulewedstrijden die aanvoelen als finales.