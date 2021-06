EK-kanshebbers: Trekt vernieuwd Italië uitmuntende reeks door naar Europees goud?

Wat zijn de kansen van dit Italië op de Europese titel?

Italië is misschien wel de grootste outsider voor de Europese titel. Alleszeggend is dat de nationale media in de zoektocht naar minpunten bij overschatting uitkomen. De aanloop is haast perfect te noemen. Tijdens de generale repetitie werd EK-ganger Tsjechië met 4-0 van de mat geveegd. Voor de achtste keer op rij hield Italië de nul en ook de 27ste opeenvolgende interland ging niet verloren.

Die indrukwekkende reeks zet Italië neer met spelers die vooral actief zijn in eigen land. Tel daar de hartstochtelijke toernooimentaliteit die ze vaak hebben bij op en je weet dat de Italianen steeds meer rekening houden met de tweede Europese titel sinds 1968.

Wel mist de geblesseerde topspeler Marco Verratti (een deel van) de poulefase. Met Turkije, Zwitserland en Wales als tegenstanders in Rome mag dat nog geen problemen opleveren. Wil Italië meer, dan wordt het tijd dat sterspeler Ciro Immobile (Lazio) ook voor de nationale ploeg eens op schot raakt.



Een jaar geleden liet Italië Oranje (0-1) ook nog sterren zien. Die lijn heeft de Squadra Azzurra doorgetrokken. Sportkrant La Gazzetta dello Sport zag tegen Tsjechië ‘een show om opgewonden van te raken’. ,,Italië zal niet het sterkste team zijn, maar kan wel hoge ogen gooien.’'

Volledig scherm Italië in het Nations League-duel met Oranje. © AP

Op welke speler(s) moeten we letten?

Italië heeft meer potentiële smaakmakers, maar als we er eentje uit moeten vissen: Nicolò Barella (24). Nee, geen sierlijke aanvaller, maar een onvermoeibare middenvelder. Barella (foto) wordt in Italië door velen gezien als de beste speler van het voorbije seizoen en toekomstig captain van Internazionale en de nationale ploeg. Barella valt op vanwege zijn drive. Hij pendelt graag tussen beide doelen en heeft met zijn defensieve kwaliteiten en fijne techniek aan beide kanten ook zijn waarde. Zo wordt hij gezien als pitbull, maar was hij bij Internazionale wel gewoon bij tien goals betrokken.

Andere potentiële blikvangers zijn Leonardo Spinazzola (Roma), de stoomtrein op links die Oranje al leerde kennen, de jonge mandekker Alessandro Bastoni (Inter) en spits Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Volledig scherm Nicolò Barella en Ciro Immobile. © EPA

Welke invloed heeft de bondscoach?

Nadat in Zweden duidelijk werd dat Italië in 2018 voor het eerst in 60 jaar een WK ging missen, werd de zware erfenis van Giampiero Ventura in handen van Roberto Mancini (foto) gelegd. De verwachtingen waren toen nog niet eens zo hooggespannen. Mancini was in de jaren ervoor uitgeweken naar Tukije en Rusland, maar noemenswaardige prestaties had hij sinds zijn titel met Manchester City nauwelijks neergezet. Toch had de elegante oefenmeester niet lang nodig om Italië weer van de nationale ploeg te laten houden. Hij trok de teugels aan en selecteerde door. Steeds meer talenten die onder Mancini de kans kregen, bleken blijvertjes. Routiniers in de defensie bewaakten de degelijkheid, terwijl de ruwe diamanten Italië van meer dynamiek voorzagen.

Volledig scherm Roberto Mancini (rechts). © EPA

EK-historie:

Italië is viervoudig wereldkampioen, maar met de Europese titel ging de Squadra Azzurra pas één keer aan de haal. Dat gebeurde bij de eerste deelname in 1968. De volgende EK-finales volgden in de Kuip in 2000 en in Kiev in 2012. Frankrijk en Spanje waren daarin toen te sterk.

Prognose EK 2021:

Halve finale



Vermoedelijke opstelling (4-3-3): Donnarruma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Pellegrini; Berardi/Chiesa, Immobile, Insigne

Volledig scherm Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. © REUTERS