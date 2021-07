EK Podcast | ‘Als Engeland het EK wint, dan tellen we 'm gewoon niet’

Nederland­se volk onverbidde­lijk: ‘Frank de Boer moet weg bij Oranje’

28 juni Als het aan de bezoekers van deze site ligt, kan Frank de Boer in Zeist maar één kant op: die van de uitgang. Bij een poll is 90% ervan overtuigd dat er geen toekomst meer is voor de bondscoach van Oranje. Bijna de helft van ruim 100.000 stemmen vindt dat De Boer de eer aan zichzelf moet houden. Ruim 40% is van mening dat de KNVB een besluit van de oud-trainer van Ajax, Inter, Crystal Palace en Atlanta United niet moet afwachten: de voetbalbond moet De Boer per direct uit zijn lijden verlossen.