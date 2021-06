EK Podcast | ‘Als Oranje zonder Frenkie speelt, kunnen we de handdoek wel gooien’

Uitslagen & standen Speelsche­ma EK voetbal | Wanneer speelt Oranje en hoe laat zijn de andere duels?

18 juni Het EK voetbal is in volle gang. Het Nederlands elftal won de eerste tweede wedstrijden (Oekraïne, 3-2 en Oostenrijk, 2-0) en is daarmee zeker van een plek in de achtste finales. Hoe ziet de rest van het schema van het Nederlands elftal eruit en wanneer spelen de andere landen?