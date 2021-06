EK Podcast | ‘Berghuis naar Ajax is een explosieve transfer’

video In het Oranjeho­tel in Hoenderloo hadden de beste spelers de beste kamers

22 juni Het Nederlands elftal staat na zeven jaar weer op een eindtoernooi. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag is hij te gast in het Victoria Hotel in Hoenderloo, waar het Nederlands elftal in de aanloop van dit EK zich voor het eerst in jaren niet voorbereidde op een eindtoernooi.