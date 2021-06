EK Podcast | ‘Het gaat steeds maar weer over Koeman’

Reportage Enorme kater na Oranje­volks­feest in Boedapest

28 juni In Boedapest leefden duizenden Nederlanders zich dit weekend uit rond Nederland-Tsjechië. In Hongarije rekenden ze af met bijna anderhalf jaar corona-ellende en vierden een spetterend Oranjefeest. Tot het in de Puskás Aréna helemaal misging tegen de Tsjechen, met een flinke kater tot gevolg.