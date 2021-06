Er telt voor Cristiano Ronaldo maar één EK-record: opnieuw de titel pakken met Portugal

Demonstratief schoof hij de twee gereedstaande Coca Cola-flesjes opzij, maandagmiddag, tijdens de persconferentie voorafgaand aan Hongarije - Portugal van dinsdagavond. De limonade-gigant mag dan sponsor zijn van het EK; Cristiano Ronaldo zweert bij een heel ander dieet. ,,Drink water!”, riep hij, ogenschijnlijk geïrriteerd, een flesje spa blauw de lucht in priemend.

Het is een van de talloze voorbeelden van waarom de 36-jarige Juventus-aanvaller de voetbalmachine is, die hij op respectabele voetballeeftijd nog altijd is. En waarom hij vanavond, als eerste speler ooit, aan zijn vijfde EK begint. Ronaldo’s geheim van een lang en gelukkig voetballeven: vijf keer per dag een schoonheidsslaapje, minimaal zes keer per dag een maaltijd (meestal vis). En daarnaast dus veel water drinken, heel veel water.

Ultieme stamgast

Mede dankzij die levenswijze mag hij zich straks, na de aftrap van Hongarije-Portugal, de ultieme EK-stamgast noemen. In 2004, toen zijn vaderland gastland was van het toernooi, was hij er al als 19-jarige al bij en wist hij tweemaal te scoren, onder meer in de gewonnen halve finale tegen Nederland (2-1). Wat volgde: het EK van 2008 (één goal), het EK van 2012 (drie goals) en het door Portugal gewonnen EK van 2016, waarop Ronaldo eveneens driemaal trefzeker was.

En vanwege die negen EK-doelpunten kan Ronaldo (die in 175 officiële wedstrijden voor Portugal een recordaantal van 104 treffers maakte, vijf minder dan het historische record van Ali Daei, die er voor Iran 109 maakte) nóg een persoonlijk record pakken. ,,Wanneer hij tenminste eenmaal scoort tijdens dit toernooi is hij EK-topscorer aller tijden. Nu moet hij die titel nog delen met de Fransman Michel Platini. Toch zegt Ronaldo zich niet zo te focussen op zijn privé-eregalerij. ,,Die records zijn leuk, maar het houdt me niet echt bezig. Een beter record is twee keer op rij het EK winnen”, stelt de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar, met 29 goals ook al de topscorer van de Serie A van afgelopen seizoen en daarmee de eerste speler ooit die in minimaal drie van de vijf grote Europese competities de meest trefzekere is geweest.

Aanlokkelijk statistiekje

Wat vaststaat: 15 juni is een datum waarop de aanvaller nog weleens wil imponeren. Elke voetballiefhebber herinnert zich vermoedelijk immers nog wel de wedstrijd Spanje-Portugal, vandaag precies drie jaar geleden, waarin de Portugezen dankzij drie doelpunten van een weergaloze Ronaldo op de valreep een punt overhielden aan het pouleduel op het WK van 2018 (3-3). Een aanlokkelijk statistiekje is het, voorafgaand aan de ontmoeting tussen Hongarije en Portugal, die vanavond om 18.00 uur begint. Tenminste zo aanlokkelijk: het duel dat drie uur later wordt afgetrapt: Frankrijk-Duitsland.

In de jacht op tal van (persoonlijke) records had Ronaldo zich geen mooiere poule kunnen wensen dan deze, ‘poule des doods’.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo op de persconferentie. © Handout via REUTERS