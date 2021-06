Eric Gerets niet bang voor het mijnenveld van België: ‘In de praktijk is Tsjechië ook niet makkelijk’

Neuer: ‘Dit was een thriller, slecht voor de zenuwen’

0:20 Doelman Manuel Neuer van Duitsland keek na de ontsnapping tegen Hongarije (2-2) alweer zelfverzekerd vooruit naar het komende EK-duel in de achtste finales met Engeland. ,,Wembley ligt ons wel”, sprak hij met een glimlach. ,,We willen verder in het toernooi. Engeland heeft een sterke ploeg en daar spelen we graag tegen.”