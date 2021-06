Frank de Boer: ‘Situatie Eriksen bracht allemaal herinneringen naar boven in spelersgroep’

,,Het is een avond die je zo snel mogelijk wil vergeten", stelt De Boer. ,,Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed.” Oorspronkelijk stond er gisteravond een bespreking gepland bij het Nederlands elftal, maar De Boer besloot die af te gelasten. ,,We zouden om half negen samen gaan zitten, maar die hebben we gecanceld, want het leek ons niet gepast om over voetbal te praten. We hebben over andere dingen gesproken.”



De Boer was trainer van Eriksen bij Ajax en zo lopen er meerdere dwarsverbanden met het Nederlands elftal. ,,Iedereen was in shock natuurlijk. De beelden die iedereen heeft gezien, wil je eigenlijk niet zien. Het is moeilijk om daar naar te kijken. Het brengt natuurlijk herinneringen naar boven bij sommige jongens. Bij Blind, maar ook bij Matthijs de Ligt met Abdelhak Nouri natuurlijk.”



Inmiddels is de knop om bij Oranje. Vanochtend werd de wedstrijdbespreking alsnog ingehaald en is de blik helemaal op Oekraïne. ,,Het hielp natuurlijk wel dat er positieve berichten zijn", concludeerde De Boer.