Frank Lammers over het EK: ‘Alles klopt aan Italië, die schoppen je helemaal kapot als het moet’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: acteur Frank Lammers.

En, al sprake van Oranje-koorts?

„Ja, maar die is er altijd wel. Daar heb ik geen goede resultaten voor nodig. Ik hou natuurlijk enorm van voetbal, dus zo’n groot toernooi zit tot in het diepste van mijn vezels sinds 1988. Ik had het voor het toernooi al. Ik vind het heerlijk dat ik drie weken lang niet hoef na te denken over wat ik in de avond ga doen. Zondag was er geen wedstrijd om 21:00 uur, dat vond ik erg vermoeiend.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

„Ongeveer zoals het nu staat. Ik zou met die drie man achterop voetballen en Dumfries rechts. Ik blijf natuurlijk een PSV’er, maar ik ben er ook echt van overtuigd dat Gakpo als wingback moet spelen op links. Vijf verdedigers heb je, behalve tegen Frankrijk misschien, echt niet nodig. Ik zou van mijn eigen kracht uitgaan. Ik snap niet dat die wingbacks nu meer verdedigers zijn dan aanvallers. Waarom zet je daar niet iemand neer met een goede voorzet, anders ga je vanzelf achteruitlopen de hele tijd. Ik vind De Roon ook goed spelen. Die jongen knapt heel veel smerig werk op.”

Volledig scherm De opstelling van Frank Lammers © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

„Ik vond Donyell gisteren echt heel erg goed, maar de echte uitblinker is Wijnaldum op dit moment. Soms is het best een frivole voetballer, maar heel vaak ook niet. Dan speelt hij juist met kracht en snelheid. Hij is een lieve jongen bovendien en echt een lust voor het oog. Hij komt er ook altijd bij in de zestien. Gisteren maakte hij weer twee goals uit afvallende ballen. Iemand die bijsluit en kan afronden is goud waard.”

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

„De eerste wedstrijd zat ik bij de NOS. De tweede zou ik met mijn dochter kijken, maar die was ineens niet thuis. Toen moest ik dus dus toch alleen kijken. Tegen Noord-Macedonië heb ik met mijn zoon gekeken. Ik ben een vrij serieuze kijker, dus de horeca trekt mij niet zo.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie gaat het EK winnen?

„Als ik geheel objectief ben, denk ik Italië. Die had ik van tevoren al op mijn lijstje staan samen met Duitsland. Frankrijk zit op dit moment niet in een goede flow qua team. België komt achterin tekort en ik denk wij ook als het erop aankomt. Als je naar de cijfers van Italië kijkt over de laatste 11 wedstrijden, dat is ongelofelijk. Alles klopt aan dat team. De zwarte kraagjes met het blauwe shirt, de pakken van de trainers. Het klopt allemaal.”

„Ze hebben niet één wereldster, maar vaak loopt zo’n speler ook in de weg als hij niet in topvorm is. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij Memphis. Die heeft het nog niet helemaal. Als je geen ster hebt, moet je het als team doen. Die Italianen gaan volledig voor elkaar door het vuur. Het is één grote Camorra-bende daar. Die schoppen je helemaal kapot als het moet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.