Frankrijk ook na 40.000 berekeningen van computer de grote favoriet

De Ligt: ‘5-3-2 of 4-3-3 maakt niet uit, op het EK moet alles wijken voor het resultaat’

2 juni Voor Matthijs de Ligt was het even wennen om in een 5-3-2-systeem te spelen. De speler van Juventus, waar hij vaak 4-3-3 speelt, zag het Nederlands elftal er op de valreep een gelijkspel uitslepen tegen Schotland (2-2). ,,Dat is vervelend, maar je hebt wel het gevoel dat je iets kan leren", zegt hij over het tegenvallende resultaat.