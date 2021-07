Fransen konden niet geloven dat ze werden geveld door middeleeuws wapen

Oekraïne redt eer van poule Oranje na goal in blessure­tijd verlenging

30 juni Het sprookje van Oekraïne bij het EK voetbal duurt voort. De Oost-Europese formatie bleef in de achtste finale verrassend Zweden de baas in de verlenging: 2-1. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1. In de extra tijd kopte invaller Artem Dovbyk zijn ploeg naar de laatste acht.