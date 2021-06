Frenkie de Jong praat met Memphis over Barça: ‘Maar hij moet zelf beslissen’

Frenkie de Jong is ervaringsdeskundige in het maken van deze moeilijke keuze. De middenvelder probeert de vragen van de Spaanse journalisten over zijn Oranje-ploeggenoot te omzeilen, maar zegt dan: ,,Ik heb het er weleens over met hem, natuurlijk. Maar Memphis moet zelf beslissen’’, zegt De Jong. ,,Of ik zelf beter ben geworden na twee jaar Barcelona? Je wordt ouder en normaal gesproken dus ook beter. Dat hoop ik althans.’’

Zelf wil Memphis pas na het EK bepalen waar hij gaat voetballen. ,,Ik wil hier niet bezig zijn met transfers”, zei hij eerder. ,,Het enige dat ik weet, is dat we zondag onze eerste wedstrijd spelen. Daar is mijn focus op. Ik maak me niet zo druk over mijn toekomst. Het zal ook geen rol spelen, of dat ik daardoor niet geconcentreerd ben op de wedstrijden.”