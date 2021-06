Frenkie de Jong voelt dat er iets groots staat te gebeuren

Door Mikos Gouka



Diep weggestopt in de Zeister bossen zou de selectie van Oranje het weleens kunnen ontgaan dat het EK-gevoel langzaam maar zeker steeds meer op gang komt in Nederland. De spelers zijn bijna afgesloten van de buitenwereld in Hotel Woudschoten en trainen vaak achter gesloten deuren op de velden van de KNVB in Zeist. Door de angst voor corona is het contact met de buitenwereld minimaal.

Toch zegt Frenkie de Jong dat hij duidelijk beseft dat er iets groots op punt van aftrappen staat. ,,We kunnen niet wachten op zondag’', zegt de middenvelder van FC Barcelona. ,,Of we alles meekrijgen? In Zeist heb je ook gewoon verbinding met de telefoon, dus bij mij is het EK-gevoel er wel degelijk. We moeten bijvoorbeeld elke dag met jullie (de pers, red.) praten. Wat ik persoonlijk wil bereiken dit toernooi vind ik niet zo belangrijk, het gaat om het team. We zien wel waar we stranden of dat we het toernooi winnen. Dat zal de komende weken blijken.’'

Zo is het de selectie van Oranje ook niet ontgaan dat er een landelijke discussie werd gevoerd of Frank de Boer nou voor 4-3-3 of 5-3-2 als spelsysteem moest kiezen. Of bij Oranje inmiddels iedereen dezelfde kant op gaat als het over de formatie gaat? ,,Altijd al’', zegt De Jong. ,,De speelwijze is voor ons duidelijk, we hebben er ook stappen in gezet. We moeten nu zorgen dat we de eerste wedstrijd winnen en dan zien we wel verder.’'

Ploeggenoot Davy Klaassen, die normaliter tegen Oekraïne op de reservebank moet beginnen, vult aan over het te hanteren systeem. ,,Niet heel Nederland staat er achter, maar wij wel hoor’', zegt de Ajacied. ,,Voor een aanvallende middenvelder is er ook geen megagroot verschil. Het is alleen zo dat je twee aanvallers voor je hebt staan waar dat er normaal drie zijn. Maar ja, de backs staan dan weer heel hoog op het veld, dus het maakt niet veel verschil. Het EK is wel mooi. De openingswedstrijd gaan we met z’n allen kijken. Als klein jongetje volgde je de toernooien en hoopte je dat Oranje heel ver zou gaan komen. Dat is nu niet anders, natuurlijk. Alleen nu maak je onderdeel uit van de ploeg en heb je er iets meer invloed op.’’

Over zijn eigen positie binnen het team zegt hij: ,,Ik denk dat iedereen het toernooi ingaat om te willen spelen. Ik denk dat er niemand bij is die denkt: ik ga even lekker een vakantie pakken hier. Uiteindelijk moet je het zelf laten zien en bepaalt de trainer wie hij opstelt. Het enige dat ik zelf in de hand heb, is om zo goed mogelijk te trainen. Laten we eerst de opstelling maar eens afwachten.”

Volledig scherm Memphis en Frenkie de Jong komen op de fiets naar de training. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Interesse in Memphis

De vragen uit Spaanse hoek over Memphis werden vakkundig omzeild door De Jong. Barcelona wil hem hebben, maar er is nog geen akkoord tussen de club en de spits van Oranje. ,,Ik heb het er weleens over met hem, natuurlijk. Maar Memphis moet zelf beslissen’', zegt De Jong. ,,Of ik zelf beter ben geworden na twee jaar Barcelona? Je wordt ouder en normaal gesproken dus ook beter. Dat hoop ik althans.’'

Fitheid

De Jong maakte afgelopen seizoen van alle Oranje-internationals veruit de meeste speelminuten, maar van vermoeidheid is geen sprake. ,,Of het te veel kan zijn, qua minuten? Dat denk ik niet. Ik voel me fysiek hartstikke goed en ik denk dat het vooral iets is dat in je hoofd gaat zitten als heel veel mensen dat steeds tegen je zeggen. Voor mij is het geen thema.” De Jong heeft tussen de wedstrijden door geen extra rust nodig, ook niet als Oranje ver komt in het toernooi. ,,Het is altijd aan de trainer, maar voor mij persoonlijk zou dat niet hoeven.”

De verwachtingen rond het Nederlands elftal zijn niet heel hooggespannen. De Jong denkt dat Oranje ver kan komen. ,,Het gevoel in de groep is goed. Ik denk dat we veel vertrouwen hebben. De speelwijze is duidelijk geworden. Ik denk dat we daar goede stappen in hebben gezet. Wat het precies gaat worden, is moeilijk te voorspellen. We moeten gewoon zorgen dat we zondag de eerste wedstrijd winnen. Ik ga gewoon zo goed mogelijk spelen en dan zien we wel waar we stranden. Of dat we het toernooi winnen.”

