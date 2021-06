Frustraties bij de Fransen: ‘Moeder Rabiot op tribune in de clinch met families Pogba en Mbappé’

Oorzaak van de discussie was de 3-3 van de Zwitsers, die vlak voor tijd scoorden na balverlies van Pogba. Rabiot en Pogba kenden na dat doelpunt een korte discussie en hun families zetten die later in de tribune voort. ,,Hoe kan Paul die bal nu verliezen?”, zou Véronique Rabiot volgens RMC Sport openlijk geroepen hebben richting de familie van de Manchester United-middenvelder. Iets wat ze bij de Pogba’s uiteraard niet konden waarderen.

Bemoeizuchtig

Véronique Rabiot staat gekend als extreem lastig en bemoeizuchtig. Ze is bovendien de zaakwaarneemster van haar zoon. In het verleden trok ze al heel wat aandacht naar haar toe tijdens transfer- en contractonderhandelingen. Zo dreigde ze een jaar geleden ook met een vertrek van Rabiot bij Juventus omdat hij te weinig speeltijd kreeg.

Rabiot is echter nog steeds actief bij de Italiaanse topclub, waarvoor hij het voorbije seizoen wél geregeld basisspeler was. En ook op dit EK was Rabiot een vaste pion bij Les Bleus. Hij stond drie keer in de basis en viel één keer in.