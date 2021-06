Gini’s wijk van meest kindonvriendelijke plek van Nederland, naar walhalla voor creatievelingen

De zon laat de Nieuwe Maas schitteren, en het frisse windje dat van het water opsteekt is een welkome verkoeling op dagen als deze. Zeker voor het plukje voetballers op het Cruyff Court dat grenst aan de Nieuwe Maas, en dat is vernoemd naar Schiemonds bekendste vertegenwoordiger: Georginio Wijnaldum. Hier in deze buurt werkte de 76-voudig international vroeger aan zijn balgevoel – en zag een blinde zelfs dat de toen al goedlachse ‘Gini’ daar uitzonderlijk veel van had. Het leverde de Oranje-aanvoerder onlangs een duizelingwekkende transfer naar Paris-Saint Germain op.