Gosens overladen met complimenten in Duitse pers: ‘We hebben een nieuwe lieveling’

De 26-jarige linksback uit het Duitse grensplaatsje Emmerich (vlakbij Nijmegen) speelde tussen 2014 en 2017 voor FC Dordrecht (53 duels) en Heracles (60 duels), waarna de club uit Almelo hem vier jaar geleden voor 1,17 miljoen euro verkocht aan Atalanta. Bij de club uit Bergamo was Gosens de afgelopen twee seizoenen al enorm op dreef in de 3-4-3 formatie, met 22 goals en 16 assists. In dat systeem schitterde hij vanavond ook voor Duitsland. Met zijn glansrol tegen Portugal in zijn negende interland voor Die Mannschaft heeft Gosens nu ook miljoenen fans in Duitsland, zo is de conclusie in de Duitse media. De bezoekers die de site van Bild na de wedstrijd openden, zagen daar de tekst ‘Geil! Geiler! Gosens!’ in koeienletters staan.



Ook in het wedstrijdverslag wordt Gosens (Nederlandse vader, Duitse moeder) overladen met complimenten door Bild. ,,De Atalanta-speler is met twee assists en een goal de grote uitblinker in München, maar iedereen speelde vanavond uitstekend. De opstelling was hetzelfde, maar de beleving en inzet was vanaf het begin volledig anders. Na de uitstekende openingsfase volgde een harde klap met de goal van Cristiano Ronaldo na een perfecte counter, maar de spelers toonden karakter en bleven aanvallen. De 12.500 fans in het stadion hadden een geweldige avond en waren een belangrijke steun voor de spelers.”