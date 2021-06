Greenpeace-activist Kai stuntte eerder met zijn paraglider: ‘Waanzinnige zelfmoordmissie’

Ronaldo en Pogba zetten beweging in gang: ‘McDonald’s stopte hun contract al’

16 juni Cristiano Ronaldo haalt twee flesjes Coca-Cola van tafel en een dag later is het Paul Pogba die een flesje Heineken verwijdert. Bij het frisdrankmerk is er meteen een klap voelbaar, het beursaandeel keldert enorm. Hoe groot is de schade voor de merken die door deze acties ook vol in de aandacht komen? ‘Ronaldo en Pogba kunnen een grote verandering teweegbrengen.’