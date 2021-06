Heeft Ronaldo trend gezet? Pogba verwijdert flesje Heineken tijdens persconferentie

Frankrijk deelt Duitsland dankzij knullige eigen goal dreun uit in Groep des Doods

15 juni De wereldkampioen is ook op het EK niet van plan de schoonheidsprijs op te halen. Duitsland viel aan, maar het als vanouds calculerende Frankrijk won. Dat dat gebeurde door een eigen goal van de weer in genade aangenomen Mats Hummels, was tekenend voor de zuinigheid: 0-1.