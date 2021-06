Heldhaftig Schotland houdt Engeland in bedwang na vermakelijke Battle of Britain

Schotten, verzameld rond Hyde Park, Covent Garden en Leicester Square in het centrum van Londen, beloofden ‘by hook and by crook’ kaarten te bemachtigen voor de interland later op de dag. Getuige de tientallen blauwe shirts in Engelse vakken van het stadion was een flink aantal erin geslaagd om een ticket te ritselen. Vocaal wekte de Tartan Army, officieel maar 2600 toegangsbewijzen toegekend, de indruk in de meerderheid te zijn.