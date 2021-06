Herman Koch: ‘Timber als rechtsback, Dumfries komt toch van een club die tweede geworden is’

En, al sprake van Oranje-koorts?

Het is geloof ik mode om te zeggen het nog moet komen, maar ik voel het wel. Ik heb de oefenwedstrijden gezien en verheug me erg op zondag. Ik ben niet van de oranje vlaggetjes en dat soort dingen, ik doe het echt alleen voor het voetbal. Het is ook een trend om te zeggen dat het niks wordt dit toernooi, maar eigenlijk heb ik er wel vertrouwen in. Ik ben altijd optimistisch en hoop gewoon dat het goed gaat. Het lijkt me sterk dat de groepsfase niet overleefd wordt, dus ik zit al te kijken naar mogelijke tegenstanders voor de achtste finale. Dat zijn wel erg sterke landen. Als ik vooruitkijk naar de andere groepen, dan is het niet ideaal, maar uiteindelijk moet je gewoon 7 wedstrijden winnen.

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

Je speelt in ieder geval met Frenkie, Memphis, De Ligt en Gravenberch. Dat vind ik een mooie, jonge speler. Een nieuw talent is altijd minder voorspelbaar voor de tegenstander. Die andere jongens kennen ze inmiddels wel. Daarom zeg ik ook altijd Timber opstellen. Ik heb niks tegen Dumfries, maar Timber is echt een jonge gretige speler. Dumfries komt dan toch van een club die tweede is geworden. Revanche nemen is iets anders dan zin hebben om te spelen. Dan heb ik liever een speler die er heel veel zin in heeft. Blind vind ik ook een spannende speler met zijn steekpasses. Wijndal is niet slecht, maar dat is toch meer rennen.

Volledig scherm De opstelling van Herman Koch © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

Dat moet toch wel Frenkie de Jong worden. Van Memphis verwacht ik ook veel. Die twee moeten het doen voor ons. Misschien kan één van die jongere spelers nog opstaan, maar dit klinkt als het meest voor de hand liggende duo.

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

Ik ben een thuiskijker, meestal met mijn zoon. Ik ben niet van de grote schermen of de cafés. Dat is gewoon minder leuk, want je hebt het idee dat je de wedstrijd dan niet ziet. Ik wil geconcentreerd kijken. In een café mis je de helft. Al hoewel ik tijdens de Europa League-finale van Ajax dan wel op het museumplein stond met een fles wodka en een paar biertjes

Wie gaat het EK winnen?

Frankrijk is de favoriet en simpelweg het beste team met de beste individuele spelers. Het is hopen voor ze dat Benzema een beetje opknapt. Het zou wel heel sneu zijn als hij na vijf jaar boycot niet mee zou kunnen doen. Frankrijk heeft mooie spelers met Mbappé, maar ik heb liever dat iemand anders wint. Een finale Nederland Frankrijk zou prachtig zijn.