Hier moet je vanavond op letten: De Ligt als pinchhitter, of toch gewoon Wout Weghorst?

De Boer geeft spits voor achtste finale nog niet prijs: ‘Malen kan de internatio­na­le top halen’

7:09 In de Puskás Arena in Boedapest blikte Frank de Boer vooruit op het achtste finaleduel met Tsjechië, nadrukkelijk wakend voor onderschatting. Over zijn keuze in de spits wilde de bondscoach nog weinig kwijt. ,,Maar dat Donyell Malen een speler is die de internationale top kan halen, is voor mij wel duidelijk.’’