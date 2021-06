Hoe moet Oranje verder nu duel met Noord-Macedonië niet meer dan een ‘oefenpotje’ is?

Video Defibrilla­tor­ver­bod in Italië: terugkeer bij Inter uitgeslo­ten voor Eriksen

16:19 Het is nog maar de vraag of Christian Eriksen na zijn hartstilstand nog terug zal keren op het veld, maar het is in ieder geval duidelijk dat hij niet meer voor Inter zal spelen. In de Serie A is het verboden om te spelen met een defibrillator, het kastje dat Eriksen gaat krijgen.