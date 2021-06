Hongaarse bondscoach drijft spot met poule des doods: samen met Ronaldo naar het strand

Als klein voetballand moest Hongarije bij de loting voor het EK wel even slikken. Het land werd gekoppeld aan Portugal, Duitsland en Frankrijk. Laatstgenoemde is regerend wereldkampioen, eerstgenoemde is regerend Europees kampioen en Duitsland wordt elk toernooi tot de kanshebbers gerekend. Toch bleef het tijdens de poulefase tot de laatste minuut spannend of Hongarije toch de volgende ronde zou halen.



De Hongaren moesten uiteindelijk het onderspit delven. Veel langer mochten de andere landen uit de groep des doods echter ook niet genieten van het EK. In de achtste finales werd Portugal uitgeschakeld door België, de Zwitsers versloegen de Fransen na strafschoppen en Duitsland werd eruit gewipt door Engeland.



Het doet Rossi besluiten een plaatje op Instagram te delen. De Italiaanse coach van de Hongaarse ploeg is te zien op het strand en daar wordt hij vergezeld door enkele sterren. We zien Cristiano Ronaldo namens Portugal met een rolkoffer, Manuel Neuer voor Duitsland en Kylian Mbappé voor Frankrijk. Hij schrijft daarbij in het Hongaars: ,,Laten we afspreken op het strand!”