Inge Ipenburg: ‘Oranje heeft een heel bijzondere en slimme spelersgroep’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: actrice Inge Ipenburg.

En, al sprake van Oranje-koorts?

„Ik ben erg fanatiek voetballiefhebber en ik heb er van begin af aan vertrouwen in gehad. Ik vind het een hele bijzondere en slimme spelersgroep. We weten dat op een toernooi niet alleen de individuele kwaliteiten belangrijk zijn, maar ook het groepsgevoel. Deze spelers hebben iets voor elkaar over en daar krijg je een goed team van. ik weet dat er vanuit Nederland heel negatief gereageerd wordt, dus ik kijk altijd naar de BBC of de Belg. Die zijn vaak veel enthousiaster.”

„Op de radio hoorde ik een item over hoe prachtig het WK van 1974 was. Dat was echt niet allemaal zo prachtig als men doet geloven. Er was sprake van ontzettende arrogantie. Ik ben elke keer weer verbaasd hoe slim en eigenzinnig de huidige spelers reageren. We hadden een periode dat ze allemaal erg boos waren als er kritische vragen gesteld werden, maar deze spelers laten zich er totaal niet door van slag brengen. Dat is erg leuk om te zien.”

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

„ik zou niet zo veel veranderen, maar ik vind het heel goed dat Malen er nu bijkomt. Dat moet je echt uitproberen. Ik weet wel dat Weghorst en Depay elkaar heel erg mogen en dat zij elkaar aanvullen, maar Depay is natuurlijk niet in topvorm. Ik vind het heel verstandig om te kijken of Malen niet toch net wat meer gevaar schept en wat meer snelheid heeft. Verder ben ik niet de grootste De Roon fan, maar daar is tot nu toe niet veel op aan te merken.”

Volledig scherm De opstelling van Inge Ipenburg © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

„Frenkie is onze uitblinker. Er is een filmpje van Van Basten op klassieke muziek. Daar doet hij mij aan denken. Het is net ballet. Het gemak waarmee langs vier spelers galoppeert is echt fenomenaal. Hij danst erlangs en is heel gracieus en elegant, maar ook effectief. Hij springt over elk uitgestoken been heen en veroorzaakt zo heel weinig blessures. Behalve dan dat iedereen omvalt als hij langs loopt natuurlijk.”

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

„Zeker niet in de horeca. Ik word er gek van als mensen roepen dat het buitenspel is, terwijl ze niet weten hoe de regel werkt. Net zoals mensen die door het beeld lopen om een pilsje te halen. Ik zit in mijn uppie te kijken en heb een lijntje met andere echte voetballiefhebbers. Ik kijk heel veel wedstrijden, dus er valt met mij niet af te spreken op dit moment. mijn vrienden worden er gek van.”

Wie gaat het EK winnen?

„Het niveau valt me niet mee voorlopig. Dat is ook het leuke van een landentoernooi. Op papier goede ploegen laten continu steken vallen, omdat je merkt dat ze niet op elkaar ingespeeld zijn. Dat maakt het extra spannend. Frankrijk was de gedoodverfde winnaar en Duitsland en Italië leken ontzettend sterk, maar geen van deze ploegen is onfeilbaar. Ik denk dat we nog voor heel veel verrassingen komen te staan en ik zie Nederland ver komen. Als ik optimistisch mag zijn, dan zeg ik gewoon dat we Europees kampioen worden.”

