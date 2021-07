Italiaanse kampioenen ontvangen door president Mattarella

“Deze overwinning toont aan dat je in dromen mag geloven, zolang je maar gelooft in wat je doet”, zei bondscoach Roberto Mancini. “Deze zege is voor alle Italianen.” Het is na 1968 de tweede keer dat de Italiaanse voetballers de EK-titel veroveren. De ‘Azzurri’ verloren ook twee keer een EK-finale, in 2000 in Rotterdam van Frankrijk en in 2012 van Spanje.