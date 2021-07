Italiaanse kampioenen tonen beker aan duizenden fans in Rome

VIDEO De voetballers van Europees kampioen Italië hebben in Rome aan een uitzinnige menigte de beker getoond. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini deed dat door in een open bus door de straten van de Italiaanse hoofdstad te rijden.

De spelers, die zondag in de finale op Wembley in Londen Engeland hadden verslagen in de strafschoppenserie, werden door duizenden fans toegejuicht en toegezongen.

Eerder op de dag was het team ontvangen door president Sergio Mattarella en de Italiaanse premier Mario Draghi. ,,Vandaag is geen dag van speeches, maar van applaus en dankbaarheid”, zei Mattarella. ,,Jullie zijn degenen die geschiedenis hebben geschreven met jullie sprintjes, doelpunten en reddingen”, zei Draghi later.

,,Deze overwinning toont aan dat je in dromen mag geloven, zolang je maar gelooft in wat je doet”, zei bondscoach Roberto Mancini. ,,Deze zege is voor alle Italianen.” Het is na 1968 de tweede keer dat de Italiaanse voetballers de EK-titel veroveren. De ‘Azzurri’ verloren ook twee keer een EK-finale, in 2000 in Rotterdam van Frankrijk en in 2012 van Spanje.

,,Dit is het resultaat van teamwerk. Deze groep heeft bij moeilijke momenten steeds het hoofd boven water gehouden”, zei aanvoerder Giorgio Chiellini. Hij droeg de overwinning op aan de voormalig Fiorentina-verdediger en international Davide Astori, die in 2018 op 31-jarige leeftijd overleed aan de vooravond van een wedstrijd in de Serie A.

