Italianen mogen toch 1000 fans meenemen naar finale op Wembley

EK Podcast | ‘Laat Van Bronck­horst eerst eens wat clubs in het buitenland trainen’

4 juli In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast gaat het vandaag uiteraard over de twee halve finales, maar uiteraard ook over de bondscoach van Oranje. Daarin staat Louis van Gaal nog altijd bovenaan, zeker nadat Henk ten Cate heeft laten weten niet te willen. Oud-aanvoerder Giovanni van Bronckhorst juist weer wel. ,,Dat lijkt me nog veel te vroeg”, aldus Maarten Wijffels. ‘Sarina Wiegman? Over een jaar of tien wil ik het wel eens zien. Een vrouw met goede visie moet dan toch op de bank bij de mannen zitten.”