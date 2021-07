Italianen zingen voor geblesseerde Spinazzola na bereiken EK-finale: ‘Olé Olé Olé, Spina Spina’

Leonardo Spinazzola werd op de dag van de halve finale met succes geopereerd aan zijn achillespees. Dat liet zijn club AS Roma. De aanvallend ingestelde linksback raakte geblesseerd in de kwartfinale van het EK tussen Italië en België, waarna hij onder het mes moest. De komende weken zal door AS Roma bekeken worden hoelang Spinazzola uit de roulatie is. De verwachting is dat hij pas in 2022 weer in actie kan komen voor de club uit de Italiaanse hoofdstad, waar José Mourinho afgelopen week begon als coach.



De vrouw van Spinazzola plaatste kort na de aftrap op Wembley een filmpje op Instagram, waarop te zien was dat de linksback en zijn jonge zoontje fanatiek meezongen met het Italiaanse volkslied Il Canto degli Italiani.