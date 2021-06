Jeroen Pauw over Oranje: ‘Zelfs Frank en Ronald zien inmiddels in dat aanvallend voetbal leuker is’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: presentator Jeroen Pauw.

Hoe staat het met de Oranje-koorts?

,,Ik ben nu net aangekomen in Nederland en hier is het wat minder moet ik zeggen. Ik was op Curaçao. Daar zijn de ingrediënten voor Oranje-koorts wat meer aanwezig. Je kan met grote groepen op schermen kijken en dat is wel één van de dingen die het leuker maakt. Nu ik terug ben, moet het weer een beetje aangewakkerd worden. Ik probeer wel alle leuke wedstrijden te kijken.‘’

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

,,Ik denk dat de opstelling zoals iedereen zegt dat hij nu gaat worden ook mijn opstelling is. Los van de kwaliteiten die Weghorst heeft, gaat het met Malen een stuk beter. Datzelfde geldt voor Gravenberch. Alhoewel het er niet helemaal uitkwam de laatste wedstrijd, lijkt hij toch iets meer agressie en snelheid te hebben dan De Roon. Het aanvallende spel is in ieder geval leuker om naar te kijken en ik denk dat iedereen het daar inmiddels over eens is, Frank en Ronald de Boer incluis. Ik vind het ook een beetje potsierlijk om hier echt iets van te zeggen, want ik ben geen expert. Je moet altijd de eerste zijn om jezelf te relativeren.‘’

Volledig scherm De opstelling van Jeroen Pauw. © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

,,Frenkie en Wijnaldum zijn allebei onze uitblinkers. Zij bepalen het tempo van het spel. Ik denk dat die titel bij één van die twee blijft. Dat wil niet zeggen dat zij ook het meest populair zijn. Als Memphis er straks twee inknalt, is hij ineens de grote man. Hij heeft helaas nog niet die flow te pakken dit EK.‘’

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

,,Ik ben gisteren geland, dus dat moet ik nog even opzoeken. Je mag hier geloof ik niet op grote schermen kijken. Op Curaçao heb je van die leuke sportcafés met Spaans commentaar op de televisie. Het is er een ongelooflijke bende, het bier komt zo uit de vriezer en de schermen zijn groot. Er hangen ook allemaal shirtjes van alle internationals die je kunt bedenken. Messi, Ronaldo en Cruijff hangen er allemaal. Het gezelschap ongelooflijk gedifferentieerd. Er waren Portugezen, Venezolanen, Antilianen en wat Nederlanders. Het was ontzettend leuk om daar wedstrijden te kijken en dan niet alleen die van Nederland.‘’

Wie gaat het EK winnen?

,,Italië gaat winnen. Zij spelen heel on-Italiaans, ontzettend aanvallend. Dat levert erg leuk voetbal op. Voor het toernooi had ik Frankrijk gezegd, maar die spelen zo defensief en initiatiefloos, terwijl Italië sprankelt. De resultaten zijn tot nu toe ook goed zijn de resultaten ook goed. Ik kan me wel voorstellen dat Italië tegen zwaardere tegenstanders wat verdedigender gaat spelen.‘’

