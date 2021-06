Joachim Löw heeft geen interesse in Oranje

Poll: Welk land wint het EK nu de topfavo­riet eruit ligt?

11:51 Frankrijk was de grote favoriet, maar de regerend wereldkampioen liet zich dit EK verrassen door Zwitserland. Ook de andere kanshebbers uit de poule des doods - Duitsland en Portugal - doen al niet meer mee. Is België, de nummer één van de FIFA-ranglijst, nu de kloppen ploeg? Of zien we dit toernooi nog meer verrassingen?