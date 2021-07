Kane komt op stoom met twee goals in kwartfinale: ‘Een perfecte avond’

,,We zijn nog niet klaar en woensdag tegen Denemarken moeten we de volgende stap zetten. Natuurlijk waren we de favoriet en lag er druk op, maar we hebben echt top gespeeld. We hebben een geweldige eenheid, van voorhoede tot achterhoede. Dat is van wezenlijk belang op een groot toernooi”, aldus Kane.

Engeland kan zich opmaken voor een halve finale tegen Denemarken in het eigen Londense Wembley. ,,Dit wilden we bereiken. Het WK drie jaar geleden was al geweldig en we deden het ook goed in de Nations League, maar toen kwamen we nog tekort. Nu staan we weer in de halve finales van het EK. We hebben meer ervaring en spelers die bij grote clubs voetballen. Ik wil als aanvoerder de ploeg naar de finale leiden.”