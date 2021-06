Kane plots zondebok van Engeland: te veel bezig met transfer naar Manchester City

België nóg grotere EK-favoriet, maar Nederland is een snelle stijger

20 juni Als we de statistieken mogen geloven, is de kans dat Nederland het EK wint de afgelopen week flink gestegen. Waar statistiekenbureau Gracenote Oranje voor het toernooi nog op nummer 9 zette in de lijst met favorieten, zijn de mannen van bondscoach Frank de Boer inmiddels gestegen naar plek 5.