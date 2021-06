Kansloos op het EK? Geen enkel topland speelt graag tegen Oranje

Door Maarten Wijffels



En toen was daar die ene quote van Thomas Müller. Die zette alles weer even in het juiste perspectief. Pal voor de start van dit EK zei de Duitse international deze week: ,,In ons land geloven we niet in supersterren. Van jongs af aan leren wij om als team te spelen, het gaat niet om het individu dat de show steelt. Daarom zul je maar weinig Duitse voetballers de Gouden Bal zien winnen. Maar het is óók waarom er vier sterren voor gewonnen wereldtitels op ons shirt staan.’’