Klaas Dijkhoff over Van der Vaart: ‘Als je met jouw talent net zo hard had gewerkt als Dumfries...’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: oud-politicus Klaas Dijkhoff.

En, al sprake van Oranje-koorts?

„De eerste wedstrijd heb ik in het stadion gekeken, dus dat verhoogt de Oranje-koorts wel. Dat het niet helemaal vol zat, is niet erg. Het was leuk dat er mensen waren en ik heb mijn best gedaan om extra veel geluid te maken. Bij de oefenwedstrijden begon ik me al een beetje druk te maken en te doen als of ik er verstand van heb. Ik las toen overal dat het nog niet leefde. Dan denk ik altijd: zoek het uit, dat ligt aan jezelf.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

„Ik zou de basiself van gisteren kopiëren, maar dan Malen in plaats van Weghorst opstellen. Op dit moment heb ik het gevoel dat Memphis moet overcompenseren. Ik denk dat we een stuk dynamischer zijn als we met Malen spelen en dat Memphis daar ook beter van wordt. Ik ben ook altijd gecharmeerd van Berghuis, maar ik zou niet weten waar er nu ruimte voor hem zou zijn.”

Volledig scherm De opstelling van Klaas Dijkhoff © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

„Tot nu toe is het Dumfries en daar hou ik het bij. Ik ben echt fan van hem. Het is een mooie vent en gewoon een klasbak. Als iedereen met talent zo hard zou werken als hij, zouden we over iedereen heen walsen. Ik heb hem wel eens ontmoet. Het zit goed in zijn kop. Het is een slimme vent die zich niet gek laat maken. Ik zag dat Van der Vaart had gezegd dat het een probleem is als Dumfries je beste man is. Dan denk ik: als je met jouw talent net zo hard had gewerkt als Dumfries, had je nog veel meer uit je carrière kunnen halen.”

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

„Gisteren was ik gewoon thuis. Ik ben wel benieuwd wat er qua horeca gaat gebeuren als we verder in het toernooi zijn. Het leukste is natuurlijk om buiten op schermen te kijken. Ik snap dat burgemeesters dat spannend vinden, maar je weet tenminste wel waar iedereen is. Je moet na het kijken op een plein een wedstrijd wel helemaal terugkijken. Ik keek laatst een documentaire over de finale van 2010 in Zuid-Afrika en ik zag alleen maar dingen die nieuw voor mij waren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie gaat het EK winnen?

„Normaal gesproken zou ik altijd Duitsland zeggen, maar die presteren niet zo goed. Als het maar niet Portugal wordt, ben ik al tevreden. Weet je wat het is met Ronaldo? ik ben fan van zijn voetbal, inzet en doorzettingsvermogen, maar één een close-up van zijn gezicht na een gemiste kans en de sympathie is weer helemaal weg. Ik neem aan dat hij niet naar Qatar gaat, want dat is een stuk erger dan Coca Cola.”

„Iedere keer als Portugal wint denk ik, wij hadden ook kunnen winnen. Dat heb ik niet bij Frankrijk bijvoorbeeld. Als je ziet wat die kunnen brengen en vooral niet kunnen brengen, omdat je anders met acht aanvallers speelt. Dat is niet normaal. Verder gun ik het de Belgen om met deze generatie nog een prijs te pakken. As ik niet objectief hoef te zijn, zeg ik België.”