Komt Lewandowski wel los tegen Spanje?

Video Verzame­laar Karl uit Zwolle heeft de mooiste Oranje­shirts (En nee, daar hoort die van ’88 niet bij!)

18 juni Het Nederlands elftal staat na zeven jaar weer op een eindtoernooi. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag is hij te gast in Zwolle, waar hij met Karl Zandink, die een verzameling heeft van 1400 originele voetbalshirts, de meest bijzondere Oranjetricots bespreekt.